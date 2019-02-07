Yüreğir Adana’nın yepyeni yüzü olacak

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Çukurova GİAD'ın her ayın ilk haftası gerçekleştirdiği geleneksel Salı Yemeği Buluşmaları, dernek üyelerini bir kez daha bir araya getirdi. AK Parti'nin Yüreğir Belediye Başkan Adayı Av. Mehmet Fatih Kocaispir'in de konuk olduğu yemekte konuşan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, derneği ve üyelerini yoğun bir sürecin beklediğini, bu süreçte dernek olarak üyelerine hizmet verirken, Adana için, Türkiye için, gelecek için yılmadan çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Mart ayında derneğin 27'inci kuruluş yıldönümünü muhteşem bir organizasyonla kutlayacaklarını kaydeden Başkan Sakarya, "2 Mart'ta yapacağımız balomuzun ardından 15 Mart'ta Çukurova GİAD Hizmet Binası'nın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Tüm işlemler yapıldı, projeler hazırlandı, Adana'ya yakışır bir bina yapacağız. Dernek olarak kendi binamıza kavuşacak olmanın mutluluğu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde 22 Mart'ta yapacağımız zirvede 'Dünyada En Çok Alıntı Yapılan İlk 10 Ekonomist' arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü İktisat Profesörü Daron Acemoğlu'nu konuk edeceğiz. Adana'nın ilk ve tek zirvesi olan Çukurova Zirvesi, diğer zirveler, etkinlikler ve projelerimiz gibi yine büyük yankı uyandıracak" dedi.Kendisini misafir eden Çukurova GİAD üyelerine teşekkür eden Kocaispir de, belediyecilik hizmetinin herkese ve her kesime adaletli dağıtımının önemli olduğunu kaydederek, "Genel olarak baktığımızda Adana şehircilik vizyonu açısından Türkiye'deki emsallerinden geride kalmış bir şehir. Bunu hizmet edeceğimiz Yüreğir ilçemizle sınırladığımızda, insanların gönlüne dokunan gönül belediyeciliğimizle Yüreğir'e yeni vizyon, yeni bakış açısı getirmek istiyoruz. İnşallah Yüreğir yeni dönemde Adana'nın yepyeni bir yüzü olacak" dedi.