Baba Terim uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

atih Terim ve ailesini, acılı gününde binlerce kişi yalnız bırakladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hemşerileri, iş, sanat ve spor dünyası yalnız bırakmadı. Galatasaray kafilesi de zor gününde hocalarını yalnız bırakmamak için özel uçakla tam kadro Adana'ya geldi.Burada oturan yakınları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Asri Mezarlığı'na götürüldü. Talat Terim'in cenazesinin getirildiği Asri Mezarlık'ta polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kuyruğa giren binlerce vatandaşların bazıları Terim'in elini öptü.Kalabalık nedeniyle trafik kilitlendi.Öğle namazının ardından okunan dualarla, göz yaşları arasında toprağa verilen Talat Terim son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Terim, bu acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini Fatih Terim'e iletti. Terim ile bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu ise, "Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.Ziya RAMOĞLU