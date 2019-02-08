Çalamayınca yaraladılar

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura batıp yürüyemeyen üç hayvanı bıçaklayıp tarlaya attılar. Üç hayvan sahipleri tarafından tarlada bulunurken, polis, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Olay Merkez Sarıçam İlçesi Dedepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gece Hüseyin Ongun'a ait evin bahçesine giren hırsızlar ahırda bulunan 10 tane büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Sabah kalktıklarında ahırda hayvanları göremeyen Ongun ailesi durumu polise bildirdi. Bu arada Hüseyin Ongun ile akrabaları çalınan hayvanları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.Ongun ailesi D-400 karayolu üzerinde tarlanın ortasında üç hayvanı çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için harekete geçti. Bu arada yaralı hayvanların başından ayrılmayan Hüseyin Ongun, "Böyle vicdansızlık olur mu? Diğer hayvanları götürdünüz, bu hayvanlardan ne istediniz? Hayvanları her yerlerinden bıçaklamışlar. Bunu yapan insan olamaz" dedi. Üç hayvan daha sonra traktörlere bindirilip veterinere götürüldü.