Emniyetten Kızılay’a kan bağışı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, teşkilat mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin öncülük ettiği kan bağışında Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak destek vermek istedik." Dedi. Şahne, "Hedef bir sayımız yok ama persanelimiz teşviklerimizle yoğun katılım gösterdi. İnşallah bundan sonra da bu desteğimiz sürecek. 'Kan bağışlamak, hayat bağışlamak' gibi, onun için arkadaşlarımızı bu slogan ve çağrı ile davet ettik. Sağ olsunlar onlarda icabet etti. Tüm meslektaşlarımıza ve Kızılay görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.