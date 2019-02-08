Erdemli’de 12 bin 835 kişi kanser taraması yaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Kanser Günü nedeniyle bir açıklama yapan Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Loğlaroğlu Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek geçtiğimiz bir yıl içerisinde Erdemli'de 12 bin 835 kişinin kanser taraması yaptırdığını belirterek, 'Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun' dedi. İlçe Sağlık Müdürü Selim Loğlaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi; Bilindiği üzere tüm dünyada 4 Şubat, kansere yönelik bilincin ve farkındalığın artırılması amacı ile Dünya Kanser Günü olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızın da üyesi olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütünün (UICC) başlattığı 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında, kanser konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması amacıyla her yıl 4 Şubat'ta ülkemiz genelinde farkındalık etkinlikleri yapılmaktadır" dedi.