Erdemlili iki sporcu milli takıma girdi

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Erdemli ilçesinde Bahadır Gençlik ve Spor Kulübü ile Erdemli METEM Spor Kulübü'nün sporcuları Göktuğ Asilhan ve Gamze İlhan, Konya'daki şampiyonada ilk 16'ya girerek, Turkish Open Tekvando Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı temsil etmeye hak kazandı. İki sporcu, Antrenör Fatih Serçe ve sporcularla birlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti. 15-20 Ocak tarihinde Konya'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ilk 16'ya girerek, 13-17 Şubat 2019'da Antalya'da düzenlenecek olan Turkish Open Tekvando Şampiyonası'nda milli takımda mücadele edecek olan sporcular, Başkan Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tollu da Göktuğ Asilhan ve Gamze İlhan'a, başarılarının devamını diledi.