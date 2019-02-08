Genç müzisyenler klasik müzik ustalarıyla kampa girdi

BUGÜN NELER OLDU

müzisyen adaylarını klasik müziğin ustalarıyla buluşturan bugüne kadar ülkede yapılan en kapsamlı müzik kış okulu olma özelliğini barındıran "Yaylı Sazlar 2019 Kış Masterclass Programı" Bursa'da gerçekleşti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 60 başarılı müzisyen öğrencinin ve 11 öğretmenin katıldığı Yaylı Sazlar Kış Okulu'nda, Adana'yı Daniya Kaynova'nın yetiştirdiği 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Eroğlu da temsil etti. Geçen yıl katıldığı uluslararası 4 yarışmada birincilik elde eden Elif Eroğlu, gösterdiği performansla masterclassta da öğretmenleri tarafından beğeniyle karşılandı. Dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın yönetmenliğinde hazırlanan masterclass programında öğrenciler, her gün değişik öğretmenlerle ders yaptılar.