Halil Karaduman şarkılarıyla anıldı

BUGÜN NELER OLDU

P Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Halil Karaduman Anma Programı" düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen konserde, sanatçı Halil Karaduman'ın bestelediği şarkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü ve Ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'yla sanatçının oğulları Enes, Emre ve Eren Karaduman seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konsere, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ile çok sayıda kişi katıldı. Türk Sanat Müziği'nin eşsiz parçalarının seslendirildiği konserde, Gaziantep'te büyüyen kanun virtüözü Halil Karaduman'ın bestelediği birçok eser icra edildi. Karaduman'ın uluslararası başarısı, yaşadıkları ve anılarından bahsedilerek, sanatçının çok yönlü kişiliği anlatıldı. Fatma Şahin, Halil Karaduman'ın Gaziantep için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Hep gönlümden Halil Karaduman kardeşimin isminin güzel bir kültür merkezine vermeyi geçirdim. Güvenevler'de açtığımız sanat merkezinin ismi; Halil Karaduman Kültür ve Sanat Merkezi olmuştur" dedi.