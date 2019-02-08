Hatay’ın üç ilçesinde fırtına hayatı etkiledi

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun. Belen ve Arsuz ilçelerinde şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinde önceki gün öğleden sonra etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına özellikle Belen'in yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesinin büyük bölümü, Arsuz ilçesinin ise Nardüzü, Karaağaç mahallelerinde ve İskenderun'un ise Mustafa Kemal mahallelerinde elektrik kesintileri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandı. İskenderun balıkçı barınağında ise bazı balıkçı teknelerinde fırtınada çıkan dalgalardan dolayı çarpışmadan kaynaklı hasarlar oluştu. Gece barınağa gelen balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdılar. Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada beklenen fırtına ve sağanak yağmura karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.