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Kış aylarında cilt sağlığına dikkat

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Kış aylarında cilt sağlığına dikkat
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, kış aylarının gelişi ve havanın soğumasıyla kişilerdeki mevcut deri hastalıklarında artış yaşanmasının yanında, soğuk havanın en önemli etkilerinden biri olan terleme ve deride buharlaşma azalmasının neden olduğu cilt kuruluğuna bağlı olarak, deride pul pul dökülme gibi şikayetlerin gözlenebileceğini belirtti. Sağlıklı bir cilt için önerilerde de bulunan Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, cilt tipine ve kullanıldığını alana uygun nemlendirici ürün tercihinden, beslenme önerilerine kadar birçok konuya değindi. Kış aylarında özellikle deri kuruluğunun arttığını ve başta atopik (allerjiye yatkın) kişiler olmak üzere hemen herkeste dıştan görülebilecek şekilde deride kuruluk ve çatlakların oluştuğunu söyledi.
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