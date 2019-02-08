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Konutlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Konutlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı
ADANA'DA Yüreğir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olan 644 adet sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Eksiklikleri tamamlanan daireler sırasıyla dağıtılıyor. Konut inşaatının rekor bir sürede tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için başlattığımız sosyal konut projemizde mutlu sona ulaştık. Hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını sırasıyla teslim etmeye başladık" dedi. Çelikcan, "Vatandaşlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Yapılan konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız yeni kontlarında huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürsünler" şeklinde konuştu. Yapılan sosyal konutların kar amacı güdülmeden yapıldığını ve fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmadan inşaatların tamamlandığını belirten Çelikcan ''Atakent Mahallesine yapılan konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır" dedi.
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Konutlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı
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