KTSO yöneticileri AOSB’yi inceledi

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vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk sanayisinin gelişimine hizmet eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'den, bölge hakkında bilgi aldır. KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, Yönetim Kurulu Asbaşkanı Atilla Süren, Yönetim Kurulu Üyeleri Çavlan Paralik, Emre Çerkez, Genel Sekreter Doğa Dönmezer, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil ve beraberindekiler ziyaret ettikleri AOSB'de, incelemelerde bulundu. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Nedim Büyüknacar, Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan tarafından konuk edilen heyet çalışmaları inceledi. Başkan Sütcü, konuklarına, bölgedeki yatırımcılara sunulan imkanlar, yatırımlar, isdihdam ve üretim konusunda bilgi verirken, bölgede 441 işletmenin üretimde, 49 işletmenin proje aşamasında, 58 işletmenin ise inşaat aşamasında olduğunu söyledi.Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü olan Adana Hacı Sabancı OSB olarak; yatırımcılar için son derece cazip fırsatlar sunduklarını belirten Başkan Sütcü, "Hali hazırda, toplam alanı 352.683 metrekare olan 34 adet parselimizi yatırımcıya tahsis edebilecek durumdayız" dedi. Başkan Sütcü, çeşitli büyüklüklere sahip bu parsellerin metrekare fiyatının 150 TL'den başladığını, Türkiye'nin en uygun arsa fiyatlarının bölgelerinde bulunduğunu kaydetti.Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü olan Adana Hacı Sabancı OSB olarak; yatırımcılar için son derece cazip fırsatlar sunduklarını belirten Başkan Sütcü, "Hali hazırda, toplam alanı 352.683 metrekare olan 34 adet parselimizi yatırımcıya tahsis edebilecek durumdayız" dedi. Başkan Sütcü, çeşitli büyüklüklere sahip bu parsellerin metrekare fiyatının 150 TL'den başladığını, Türkiye'nin en uygun arsa fiyatlarının bölgelerinde bulunduğunu kaydetti.