Mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

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OLAY Sarıçam ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 4465 Sokak 10 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre 90 yaşındaki Cahide İşçioğlu'nun bakıcılığını yapan Çiğdem Kılıç (28), mutfakta bulunduğu sırada bilinmeyen nedenden dolayı tüp patladı. Patlamayla birlikte Kılıç yüzünden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çiğdem Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cahide İşçioğlu, "Ne olduğunu anlayamadık. Bomba gibi patladı. Bakıcım yaralandı" dedi.