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Palut: Zor ama imkansız değil

“Galatasaray ile Türkiye Kupası’nda oynayacağımız rövanş maçını heyecanla bekliyoruz. Onları yenebileceğimizi ilk maçta gösterdik”

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Palut: Zor ama imkansız değil
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Hatayspor işi rövanşa bıraktı. Teknik direktör İlhan Palut, çok güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Çok agresif ve istekli bir Galatasaray'a karşı oynadık. Elimizden geleni yapacağız" diye konuşan teknik adam, "Turu geçmek için tüm potansiyelimizi ortaya koyacağız" dedi.

KOLAY OLMAYACAK
Palut, "1-0'lık yenilgileri daha önce Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında çevirebilmiştik ama 2-0 zor. Zor ama imkansız değil. İkinci maça prestij amacıyla çıkmayacağız. Bunun bilinmesi lazım. Taraftarımızı mutlu etmek isteyeceğiz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Turun kolay olmayacağını biliyorum ama başaracağız" şeklinde konuştu.

LİGE DÖNDÜLER
Kupa maçının geride kaldığını artık lige odaklandıklarını söyleyen Palut, "Ligde Gazişehir Gaziantep ile zorlu bir maça çıkacağız. Çok iyi hazırlanmak zorundayız. Çünkü biz çıkışımızı sürdürmek, rakibimiz de çıkış yakalamak istiyor. Taraftarlarımız merak etmesinler gerekli önlemleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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Palut: Zor ama imkansız değil
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