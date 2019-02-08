Sağlık Festivali için geri sayım

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Adana Valiliği'nce başlatılan 'Güney Adana Kalkınma Programı' kapsamında 14- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Adana Sağlık Festivali'ne yönelik toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile İl Sağlık Müdürü Dr Ahmet Özer ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, festivalin hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak, Vali Demirtaş'a sunum eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi. Yavuz ile Dr. Özer ve teşekkür eden Vali Demirtaş, "Bu Festivalde Sağlık Var" sloganıyla TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenleyeceğimiz etkinlik ile hem halkımızı sağlık konusunda bilinçlendireceğiz hem de Adana'mıza yeni bir festival halkası ekleyeceğiz" dedi,Vali Mahmut Demirtaş festivali gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, festivalde yapılması planlanan "genel halk sağlığı, günümüz hastalıkları, bağımlılıklar, uzmanlar tarafından düzenlenecek paneller, bilgilendirme toplantıları ve söyleşilerin" büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi. Festivalde "zumba, pilates, bisiklet kullanımı teşviki" gibi etkinlikler da yapılacak.