Şahin’den dev proje

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha aday gösterilen Fatma Şahin, 5 yıllık icraatları ve yeni dönemde yapacağı projelerini Gazianteplilere anlattı. Gaziantep'in Antep'i gazi yapan dedelerinin ve şehitlerin anısına yakışır bir kent yapmaya devam etmek istediğini söyleyen Şahin, "Gaziantep öyle bir kent olacak ki, başka kentlere göç eden hemşerilerimiz geri dönmek için can atacaklar" dedi. Gaziantep'te gerçekleştirilen tanıtın toplantısına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile AK Parti ve MHP'li Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, Gaziantep iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Gaziantepli katıldı. Amacının, doğup, büyüdüğü ve yaşamını borçlu olduğu Gaziantep'e hizmet etmek olduğunu anlatan Şahin ilk olarak 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen icraatları özetledi. Geçmiş dönemde imar ve nazım planlarını hazırladıklarını dile getiren Şahin, Gaziantep'in 2040 yılına kadar öngörülen ulaşım gereksinimlerine göre ulaşım nazım planını tamamlayarak yeni dönemde yaşama geçireceklerini belirtti. İmar çalışmalarından kentsel düzenlemelere, alt yapıdan trafiğe, su ve kanalizasyondan kültürel çalışmalara kadar çok geniş bir alandaki projelerini tek tek anlatan Şahin, amacının daha güzel, gelişmiş bir Gaziantep bırakmak olduğunu dile getirdi. Fatma Şahin, yeniden dönem için "çılgın proje" olarak şehrin kuzey batı bölgesinde "Medeniyet Şehri Gaziantep" adıyla 4 milyon metrekarelik alanda ABD'nin New York kentinde bulunan ve alanında dünyanın en büyüğü olan Central Park gibi bir park yapacağını açıkladı. Şahin, "Central Park 3,4 milyon metrekarelik alana kurulmuş. Bizim projemiz ondan da geniş bir alanda olacak. Gaziantep burada doğaya, yeşile doyacak" dedi.Şahin'in diğer projeleri ise şöyle: TOKİ işbirliğiyle yapımı devam eden 50 bin konutluk Kuzey Şehir projesine ek olarak şehrin güneybatısında Güney Şehir adıyla 35 bin konutluk bir yerleşim alanı. İçinde Selatin Camisi ve 60 bin metrekarelik yeşil alanın da yer alacağı 200 bin metrekarelik Millet Bahçesi ve Alleben Deresi rekreasyon alanı, Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Rumkale'ye teleferik ve sahil düzenlemesi, Karkamış'a ihracat amaçlı Lojistik Merkez, 10,2 kilometrelik metro hattı, Sanayi ve Endüstri Merkezi, Karkamış Aşağı Fırat Rekreasyon düzenlemesi.