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Sıfır Atık Projesi’ne uygulamalı destek

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Sıfır Atık Projesi’ne uygulamalı destek
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Garden Koala Sera bahçesini ziyaret ederek Sıfır Atık Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez çantaları takdim ettiler. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Garden Koala Sera bahçesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren başlamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçmişti.
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Sıfır Atık Projesi’ne uygulamalı destek
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