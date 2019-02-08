Sırrıberk ARSLAN: Benden uyarması

BUGÜN NELER OLDU

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kahramanmaraş'taki Milletvekillerinden il ve ilçe teşkilatında görev yapanlara acizane bir uyarıda bulunmadan önce Cumhurbaşkanınınız Sayın Erdoğan'ın 11 Ocak'ta partisinin genel merkezinde düzenlenen 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda altını çizdiği konulardan bazılarını hatırlatayım.Sayın Cumhurbaşkanıdiyor.Üzülerek belirtmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanın bu konuşmaları bizim Kahramanmaraş'ta AK kadrolarda görev alanların yüzde 90'ının bir kulağından girmiş öteki kulağından çıkmış.Şunun şurasında seçimlere ramak kalmış olmasına rağmen Kahramanmaraş'ta tık yok.Körler sağırları ağırlar misali lay lay lom.Kendini milletin üzerinden göreni mi, nasıl olsa kesin kazanırım deyip oyları çantada keklik sananı mı dersin, Kahramanmaraşlıyı AK Parti'ye oy vermeye mecbur sananı mı dersiniz.Ne yazık ki Kahramanmaraş AK kadrolarda bu yazdıklarımın daha fazlasını görüyorum.Beyler silkelenin ve derhal kendinize gelin.Hala bunun bir yerel seçim değil ülkenin beka sorunu olduğunu hala anlayamadınız mı?HDP-PKK-CHP ve İP hepsi bir olmuş saldırıyor.Bakın genel seçimlerde en çok da mütevazılıktan uzak, kibir ve kaprisleriniz kendinizi bulunmaz hint kumaşı ya da bu şehirde nefes alan insanlara müsaade eden haşa siz misiniz gibi görenlerinizden dolayı kaçan oylarla milletvekili kaybettiniz.Bu yazıyı kesip saklayın.Benden size naçizane bir uyarı.Böyle giderseniz AK Parti'nin kalesi olan bu şehirde hem merkezde hem de ilçelerde büyük oy kaybı yaşarsınız.Bunu yapmaya da hakkınız yok beyler.Sayın Erdoğan'ın büyük önem verdiği bu şehirde yaşanacak oy kaybının suçlusu ne genel politika ne şu ne bu.Böyle bir tablo umarım ve dilerim çıkmaz çıkarsa bunun hesabını Sayın Cumhurbaşkanına verirsiniz.Benden söylemesi.