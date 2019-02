Türkoğlu diyaliz merkezine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Türkoğlu ilçesinde, Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi bünyesinde açılan diyaliz merkezinde hasta kabulüne başlandı. Başhekim Opr. Dr. Ahmet Bora Gül, devlet hastanesinin 5 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte B statüsünden C statüsüne kavuştuğunu belirterek, hastanede yoğun bakım, ameliyathane ve son olarak diyaliz merkezinin hizmet vermeye başladığını söyledi. Diyaliz merkezinde 3 seansta hastaların kabul edildiğini kaydeden Gül, "25 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü destekleriyle toplamda 110 yataklı bir 'C' rolüne sahip yeni hastanemize taşındık. Bu bağlamda C hastane rolü, ilçemizin ihtiyacını karşılayan bir hastane olarak göre yapacak. Bu kapsamda diyaliz servisimizi ve 6 yataklı erişkin yoğun bakım merkezini açtık" dedi. Başhekim Gül, "Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgemizde çok fazla kronik böbrek yetmezliği hastalarının Kahramanmaraş kent merkezine gittiğini tespit ettik. Artık hastalarımız kent merkezine değil de hastanemize gelip tedavi oluyorlar. Yoğun talep üzerine akşam seansı olarak tedavi kabulüne başladık" dedi.