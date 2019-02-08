Ümit Özat: Uyum sorunu yaşamıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takıma alışma sürecinnin devam ettiğini söyleyen Özat,dedi. İki gruba ayrılan oyuncularına 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıran teknik adam Ümit Özat, daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlenirken oyuncuları ile sık sık toplantı yaptığı gözlenen tecrübeli teknik adam,diye konuştu.