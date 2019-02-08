Ümit Özat: Uyum sorunu yaşamıyoruz

SPOR Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takıma alışma sürecinnin devam ettiğini söyleyen Özat, "Futbolcularıma oyun sistemimi ve istediklerimi aktardım. Önümüzde zorlu bir İstanbulspor maçı var"
dedi. İki gruba ayrılan oyuncularına 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıran teknik adam Ümit Özat, daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlenirken oyuncuları ile sık sık toplantı yaptığı gözlenen tecrübeli teknik adam, "İstanbulspor maçını mutlaka kazanmalıyız"
diye konuştu.