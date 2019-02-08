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Vatandaşla helalleşmeden anlaşma olmaz

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Vatandaşla helalleşmeden anlaşma olmaz
CUMHUR İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, Belediye Evleri Mahallesi'nde yıllardır vatandaşın umutla beklediği kentsel dönüşümle ilgili sağlam bir irade gerektiğini belirtti, ayrıca "Vatandaşla helalleşmeden anlaşma olmaz" uyarısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın MHP'li Çukurova İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş; tüm ilçede 'Sıkılmadık el bırakmamak üzere' yoğun bir ziyaret turu yapıyor. Bu kapsamda, Çukurova İlçesinin en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Belediye Evleri'nde vatandaşlarla buluşan ve halkın sorunlarını dinleyen Baş; kentsel dönüşüm sözü verilmesine rağmen yıllardır çözüm üretilmeyen mahallede büyük ilgi gördü.
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Vatandaşla helalleşmeden anlaşma olmaz
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