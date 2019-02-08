Viyadükten düşerek yanan TIR’ın sürücüsü öldü

BUGÜN NELER OLDU

yoldan çıkarak çekici ve kabin kısmı viyadükte asılı kalan ve sürücüsü güçlükle kurtarılan TIR'ın kaza yaptığı bölgede bir kaza daha meydana geldi. Kazada, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen iplik yüklü TIR, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Şekerdere Viyadüğü'nden uçuruma devrildi. Düştüğü yerde alev alan TIR tamamen yandı, kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürülen TIR'ın, Gaziantep'ten yola çıktığı öğrenildi. Aynı bölgede öğleden sonra meydana gelen kazada Ünal Karaca idaresindeki 01 CMK 91 plakalı TIR, viyadüğün ortasında bulunan boşlukta asılı kalmış, viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan sürücü kurtarılmıştı.