Yapılan anket çalışmaları tamamlandı

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Kıbrıs toplumuna yön veren, hâli hazırda yaşayan ve aramızdan ayrılan şahsiyetlerden iz bırakmış kişileri gelecek nesillere taşımak adına müzede sergilenecek olan heykellerin belirlenmesi için 28 Aralık 2018 tarihinde başlatılan anket çalışmaları tamamlandı. Online, gazeteler ve sahada olmak üzere eş zamanlı başlatılan anket çalışmalarında 2 bin katılımcıya Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesini şekillendirmek için sorulan sorular sonucunda, ilk etapta sergilenecek olan Kıbrıs ile ilişkili toplumun her kesimden en fazla tercih edilen 20 değerli şahsiyetin heykellerinin yapılmaya başlandığı belirtildi. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak üzere 6 ana bölge mahalleleri randomize olarak belirlenerek 40 anketör tarafından sahada yapılan anket çalışmasında her üç evden biri çalışmaya dahil edildi ve her girilen evde erkek-kadın ile yaş kotaları dikkate alındı. Anket formlarında, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi oluşumunu belirlemeye yönelik sorular yanında sosyo-demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular yer aldı.