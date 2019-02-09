Ablasının 80 bin lira değerindeki altınını çaldı

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ADANA'DA çantasından aldığı anahtarla gizlice ablasının evine giren Suriye uyruklu bir kişi 80 bin lira değerindeki altınları çaldı. Zanlı altınları bozduramadan polis tarafından yakalandı. Altınlar sahiplerine teslim edilirken şüpheli kardeş tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçan Esma Hatib ile eşi Mustafa Najjar Adana'ya yerleşti. Bir süre sonra Esma Hatib'in kardeşleri Muhammed ve Ahmed Hatib'de savaştan kaçarak Adana'ya geldi. 4 Şubat günü Esma Hatib eşi Mustafa Najjar ile birlikte kardeşi Muhammed Hatib'in evine gitti. İddiaya göre Ahmed Hatib ablasının çantasından evinin anahtarını aldı. Motoruna atlayan zanlı kısa sürede ablasının evine ulaştı. Yatak odasındaki dolaptan 80 bin lira değerindeki 3 altın kolye, 6 altın bilezik, 1 çift altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın küpe ve 1 altın bilekliği çalıp siyah poşet içerisine koyarak Toros Mahallesi'nde bir arkadaşının parfüm dükkanına sakladı. Daha sonrada tekrar evine gidip ablasının çantasına çaldığı anahtarı koydu. Ablası ve eniştesi bir süre sonra kalkıp evine gitti. Üzerini değiştirmek için yatak odasına geçen genç kadın dolabın kapısının açık olduğunu görünce hemen altınlara baktı. Altınların çalındığını gören çift hemen polisi aradı.Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, kapıda hiç zorlama olmadığını belirledi. Zanlının aileden biri ihtimali üzerinde duran polis, çiftin tüm yakınlarını sorguladı. Yapılan sorgulamada çelişkili ifade veren kadının kardeşi Ahmed Hatib'ten şüphelenildi. Polis Hatib'i tekrar sorguya alınca zanlı altınları kendisinin çaldığını, bir parfümcü arkadaşının iş yerine de gizlediğini söyledi. Ekipler, saklanan altınları bularak Suriyeli çifte teslim etti. Adliyeye sevk edilen Ahmed Hatib çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.