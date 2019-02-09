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ATM’de dolandırıcılık son anda önlendi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019
ATM’de dolandırıcılık son anda önlendi
ADANA'DA bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği başka bir bankanın görevlisi tarafından fark edildi. Polis zanlıları bulmak için geniş çaplı araştırma yapmaya başladı. Olay Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir ATM'den para transferi yapmak için gelen banka görevlisi yan taraftaki ATM'nin kart yuvasında kablo sarktığını gördü. Bunun üzerine hemen banka görevlileri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kart yuvasını incelediğinde kart kopyalama düzeneği yerleştirildiğini fark etti. Polis yaptığı incelemede kart yuvasına yerleştirilen cihazda vatandaşların kartlarını kopyalama ve şifrelerini görmeye yarayan kamera sistemi kurulduğunu belirledi. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlatırken, vatandaşları da uyardı.
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ATM’de dolandırıcılık son anda önlendi
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