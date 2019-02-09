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Bekçilerin üzerine sürdü, kaçtı yakalandı

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Bekçilerin üzerine sürdü, kaçtı yakalandı
ADANA'DA devriye görevi yapan bekçilerin üzerine otomobil süren şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobili görevlilerin üzerine sürüp araçlarıyla ara sokaklara kaçtı. Şüphelilerin gidebileceği ana arterler ve caddelerde önlem alan ekipler, aracın Atakent Mahallesi'nde olduğu ihbarı üzerine bu bölgeye kaydırıldı. Mahallede araştırma yapan ekipler, kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli otomobili Yaşar Doğu Caddesi'nde durdurdu. Araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, otomobilin bagaj ve motor kısmında arama yaptı. Şüpheliler ve otomobil detaylı araştırma yapmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Bekçilerin üzerine sürdü, kaçtı yakalandı
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