CHP’de istifa furyası sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın CHP'li Karataş İlçe Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı MHP'li Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceğini söyledi. CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın kendisini partisinin üstünde gördüğünü ve bu yüzden aday gösterilmediğini iddia eden Ünal, "Zeydan Karalar Adana'nın Maho ağasıdır. Biz bunca yıl emek verdik CHP iktidara gelsin diye. İşte bunlar yüzünden bu hale geliyoruz ve paramparça oluyoruz" dedi.CHP İl Başkanlığı'nda toplantı düzenleyen Boğaçhan Ünal, Büyükşehir Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın genel merkezin üstünde inisiyatif kullandığını iddia ederek, "Milletvekilleri de ağzını açamıyor. Peki biz nasıl sosyal demokrat bir partiyiz. Nasıl laikliği savunuyor nasıl eşitliği, cumhuriyeti savunuyoruz. Biz Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyoruz. Niye seçilmiş olan belediye başkanlarını görevden alıyor diye Halk seçti halk götürsün o zaman diyorduk. Bunları savunan bir aday geliyor beni görevimden alıyor" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde yaptığı toplantıda "Belediye başkanlarımız bizim yol arkadaşlarımız. Başarılı ve hukuksal gerekçe yok ise onlarla devam edeceğiz" açıklamasını da hatırlatan Ünal, "Peki halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı bu gün nasıl Zeydan Karalar'ın iradesiyle görevden alınıyor. Sen partiyi niye bu hale getiriyorsun? Parti üyesi olmayan birini nasıl sen aday gösteriyorsun? Sana bu hakkı kim veriyor? Sen kimsin? Ne oluyor bize? Biz bunca yıl emek verdik CHP iktidara gelsin diye. İşte bunlar yüzünden bu hale geliyoruz ve paramparça oluyoruz. CHP'nin öz evladı olarak bu yanlışlara dur demek düşüncesiyle CHP'den istifa ediyorum ve bundan sonra siyasi yaşantımı MHP'de sonlandıracağım" şeklinde konuştu. Kendi partisini kucaklayamayan Zeydan Karalar'ın Adana'yı nasıl kucaklayabileceğini soran Ünal, "Karalar, bütün etnik kökene sahip insanları, tüm farklı görüşleri nasıl tamamını kucaklayabilecek? Zeydan Karalar'ın bu işi yapabileceğini düşünmüyorum. Bugün bunu yapan yarın kesinlikle Adana'yı yönetemez. Adana Büyükşehir'de Cumhur İttifak'ının adayı Hüseyin Sözlü'yü, Karataş da ise Necip Topuz'u destekleyeceğim. Zeydan Karalar adamlıktan bahsediyor. Asıl adam gibi adam Hüseyin Sözlü'dür. Karalar Sözlü'yü örnek alsın" dedi.