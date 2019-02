Erhan ÖZMEN: Öncelik hayatın olsun

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan etti.sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası başlatıldı.Olay kampanya ile sınırlı kalmadı yaptırımlar da devreye sokuldu.Bu durum beni yıllar öncesine götürdü.Avrupa'ya gidenlerin yaşadığı deneyimi ben de yıllar önce ilk kez Avrupa'ya gittiğimde yaşamıştım.Medeniyet karşısında şaşırmıştım.Alışkanlık gereği yaya olarak ben aracı bekliyorum geçsin diye ama araç sürücüsü de alışkanlık gereği beni bekliyor geçeyim diye.Hatta hatta bir kedi bir köpek karşıya geçerken onlara yol veren araç sürücüsünün yüzündeki sempatiyi de görmeniz lazım.Bu deneyim bana güzel bir davranış kazandırdı. Araç kullanırken yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermeye başladım.Diliyorum bu kültür çok hızlı bir şekilde yayılır ve öncelik hayatın olur, öncelik insanlığın olur.Ekonomi yönetimi meyveve sebzenin artık belediyelertarafından satılacağını açıkladı.Çünkü tarladan pazara, manava, markete gelene kadar çok fazla aracı olduğu için vatandaşa çok yüksek fiyat yansıyor.Ucuz gıdaya ulaşmak her insanın hakkı, hatta bu bir insan hakkı. Hele hele bu memlekette, bu verimli topraklarda, bu güzel iklimde yaşayan her kişinin ucuz ve doğal ürünler tüketemiyor olması ise çok büyük haksızlık diye düşünüyorum.İstanbul Kartal'da çöken bina olayında da gördük ki bazı düzenlemeler her ne kadar iyi niyetle vatandaşın çıkarı gözetilerek yapılsa da bu durum genel çıkarını gözetmiyor olabilir. İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıtlarının binaların güvenli olduğu anlamına gelmediğini acı şekilde tecrübe ettik.Yani şimdi belediyeler vatandaş ucuz meyve sebze yiyecek diye yapılan bu uygulamada yaşanacak mağduriyetler olacak.Pazarcı esnafı, manav… Üreticiden sofraya kadar olan sürecin içinde çok fazla zincir olduğunu ve haksız kazanç sağlayan aracılar olduğunu biliyoruz.Ancak sistemdeki herkesi bu şekilde değerlendirerek yapılacak uygulamalar dürüst çalışanlara da haksızlık olabilir. Yani birkaç çürük elmanın vebalini tüm esnafa yüklememek gerek.Sorunu kökten halletmek gerek.