Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > MakroMersin Adana’da

MakroMersin ’da

Giriş Tarihi: 9.2.2019
MakroMersin Adana’da
MERSİNLİ Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Eser, Adana'da 'MakroMersin' adlı fotoğraf sergisi açtı. Altınoran Sanat Derneği'nde 29 eserini sergileyen Eser, ayrıca 127 fotoğraftan oluşan albümünü satarak gelirini Altınoran Derneği'ne bağışladı. Albümünü slayt eşliğinde sanatseverlere izleten Eser, "Çiçek, huzuru; kelebek, özgürlüğü; doğa, yaşamı simgeler. "MakroMersin" isimli üç aşamalı projemi bitirmenin sevincini yaşıyorum" diyen Eser, "Fakat geriye dönüp baktığımda, çok da uzun bir zaman olmadığını görüyorum. Denizin dalgaları ve portakal çiçeklerinin kokuları arasında büyüdüm. Ne var ki yaşadığımız şu zamanda, Mersin'in o kendine has zamanlarını, başka bir söyleyişle özgün kültürünü ve doğasını özlüyorum. Şu anki olumsuzlukları yaşayınca, fark edince ve düşününce canım yanıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MakroMersin Adana’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN