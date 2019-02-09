MakroMersin Adana’da

BUGÜN NELER OLDU

MERSİNLİ Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Eser, Adana'da 'MakroMersin' adlı fotoğraf sergisi açtı. Altınoran Sanat Derneği'nde 29 eserini sergileyen Eser, ayrıca 127 fotoğraftan oluşan albümünü satarak gelirini Altınoran Derneği'ne bağışladı. Albümünü slayt eşliğinde sanatseverlere izleten Eser, "Çiçek, huzuru; kelebek, özgürlüğü; doğa, yaşamı simgeler. "MakroMersin" isimli üç aşamalı projemi bitirmenin sevincini yaşıyorum" diyen Eser, "Fakat geriye dönüp baktığımda, çok da uzun bir zaman olmadığını görüyorum. Denizin dalgaları ve portakal çiçeklerinin kokuları arasında büyüdüm. Ne var ki yaşadığımız şu zamanda, Mersin'in o kendine has zamanlarını, başka bir söyleyişle özgün kültürünü ve doğasını özlüyorum. Şu anki olumsuzlukları yaşayınca, fark edince ve düşününce canım yanıyor" dedi.