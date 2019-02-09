Sokak hayvanları için kermes düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara yardım amacıyla kermes düzenlendi. Kermese Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü öğrencilerinin yanı sıra Çukurova Üniversitesi'nin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler destek verdi. Elde edilen gelir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğüne teslim edildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi yönetimi, Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü öğretmenleri ile öğrencileri elde edilen gelir ile alınan kedi ve köpek mamasını rehabilitasyon merkezine teslim etti.