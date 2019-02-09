Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yakın Sağlık dergisi yine dolu dolu

dergisi yine dolu dolu

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Yakın Sağlık dergisi yine dolu dolu
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan "Yakın Sağlık" dergisinin dokuzuncu sayısı yayımlandı. Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, dokuzuncu sayısında sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor. Dergide; Mikrobiyoloji, Dermatoloji, Kardiyoloji, Psikoloji, İç Hastalıklar, Üroloji, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Onkoloji Alanları Yanı Sıra Fizik Tedavi, Acil Yardım, Lazer, Alerji, Uyku ve Göğüs Hastalıkları İle Kulak ve Burun Boğaz alanlarında hastalıklar, genel bilgiler ve tedavi yöntemleri okurlarla paylaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yakın Sağlık dergisi yine dolu dolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN