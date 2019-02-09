Yakın Sağlık dergisi yine dolu dolu

BUGÜN NELER OLDU

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan "Yakın Sağlık" dergisinin dokuzuncu sayısı yayımlandı. Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, dokuzuncu sayısında sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor. Dergide; Mikrobiyoloji, Dermatoloji, Kardiyoloji, Psikoloji, İç Hastalıklar, Üroloji, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Onkoloji Alanları Yanı Sıra Fizik Tedavi, Acil Yardım, Lazer, Alerji, Uyku ve Göğüs Hastalıkları İle Kulak ve Burun Boğaz alanlarında hastalıklar, genel bilgiler ve tedavi yöntemleri okurlarla paylaşıldı.