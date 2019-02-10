Gaziantep gaziliği kutladı

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Gazıantep'e gazilik unvanının verilişinin 98. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle başlayan etkinliklerde kentin zor şartlar altında verdiği üstün mücadele hatırlanarak şehit ve gaziler anıldı. Gaziantep Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende daha sonra İstiklal Madalyası Vali Gül ve diğer protokol üyeleri tarafından Türk Bayrağına toka edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1921'de milletin aynası olan, milletin meclisi Gazi şehir için özel olarak toplandı. İşte bu ecdadın bu tarihin temsilcileri olarak onur ve şeref duyuyoruz. Geçmişimizden ve onlardan aldığımız ışık ile yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. Antep savunmasını Çanakkale savunmasına benzeten Vali Gül ise, bir çok şehrin bir sürü şeyi hak ettiğini ama dünyada gazilik unvanını hak eden başka şehir olmadığını söyledi. Vali Gül, "Antep, savunmasında nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini şehit veren ve kalanların gazi olduğu, bu gaziliğin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ispatlandığı bir şehirdir. Gaziantep savunması usulen yapılan bir savunma değildir. Bu savunma ikinci Çanakkale savunmasıdır" diye konuştu.