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Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi
Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağışladığı "Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi" Kıbrıs Sanat Merkezi'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor. Devlet nişanı unvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev'in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisinin açılışı, yarın saat 09.30'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in açılışını yapacağı sergi, üç hafta boycunca hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.
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Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi
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