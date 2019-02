Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır

BUGÜN NELER OLDU

9 Şubat, 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından " Dünya Sigarayı Bırakma Günü " olarak kabul edilmekte ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr Füsun Yıldız bu çerçevede sorularımızı yanıtladı. Prof. Dr. Yıldız, " Her dozu zararlı olan ve her iki kullanıcısından birisinin erken ölümüne neden olan tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı sonucu saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar tüm organlarımız zarar görmekte ve birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar sonucu oluşan maddi ve manevi zararları hem sigara içen hem de içmeyen bireyler birlikte karşılamakta, tütün endüstrisi ise her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Ölümü pazarlayan bu endüstri, son zamanlarda 'zarar azaltma' ve 'sigara bırakma' yöntemi olarak sunduğu elektronik sigara gibi ısıtmalı ürünlerle bırakmak isteyen bağımlıları kazançlarını devam ettirecekleri başka bir ürün portföyüne kaydırmaya çalışmaktadır" dedi.