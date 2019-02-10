Yoğun tipi altında kurtarma tatbikatı

Kahramanmaraş'ta 2 bin 300 rakımdaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi altında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 112 Acil Sağlık hattına iki kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

KAR KALINLIĞI 1 METRE

İhbar üzerine UMKE ekipleri, mahsur kalan iki kişinin bulunduğu yere hareket etti. Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgeye, yoğun tipi nedeniyle güçlükle ulaştı. Soğuktan donma tehlikesi geçiren iki kişiye ulaşan ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından sedye ile UMKE çadırının bulunduğu bölgeye sevk etti. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Harun Çetin, ekiplerin bu tarz olaylara her zaman hazır olması amacıyla tatbikat yaptıklarını söyledi. Çetin, bölgedeki kayak merkezinin faaliyete geçmesinin ardından 7/24 görev başında olan UMKE ekiplerinin karda kurtarma olaylarına hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri gerçeğini aratmayan tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirtti.