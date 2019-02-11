Anıl ve Yağmur’un en mutlu günü

BUGÜN NELER OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Sekreter Yardımcısı Hüseyin Yurdusevimli'nin oğlu Anıl, Adana'nın tanınmış ailelerinden Nuh Pehlivan'ın kızı Yağmur ile hayatını birleştirdi. Hüseyin-Rukiye Yurdusevimli çiftinin uzun yıllardır Amerika'da yaşayan oğulları Deniz Ulaştırma Yüksek Mühendisi Anıl ile Nuh-Güllü Pehlivan ailesinin kızları Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Yağmur, Anemon Otel'de yapılan görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Çifti, iki ailenin yakınlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda konuk yalnız bırakmadı. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de düğüne katılarak, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Gece boyunca süren düğünde sık sık piste davet edilen gelin ve damadın arkadaşları da, onları yalnız bırakmadı. Düğünde örnek ev sahipliği yapan Yurdusevimli ve Pehlivan aileleri, mutluluklarını paylaşan misafirlere tek tek teşekkür ettiler.