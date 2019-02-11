Bağımlılığı paintball ile yeniyorlar

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OSMANİYE Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan paintball sahası, öğrencilerin bilgisayar ve telefon bağımlılığından kurtulup doğada spor yapmalarına katkı sağlıyor. Okulun rehber öğretmeni Eyüp Hakan Dingil'in koordinatörlüğünde okul yönetimince hazırlanıp Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Gez, göz paintbal" adlı proje kapsamında okul bahçesine paintball sahası kuruldu. Profesyonel bir paintball sahasında olması gereken tüm malzemelerin bulunduğu alanda, sınıflar ve okullar arası turnuvalar düzenlendi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği saha, turnuvaların ardından okul öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Beden eğitimi derslerinde ve boş zamanlarında sahaya gelen öğrenciler, paintball kıyafetlerini giymelerinin ardından iki takıma ayrılarak kıyasıya mücadele ediyor. Proje koordinatörü öğretmen Eyüp Hakan Dingil, projenin öğrenciler tarafından çok sevildiğini söyledi.