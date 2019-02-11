Başkan Tollu sigara bağımlılığına savaş açtı

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN Erdemli İlçesi Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla düzenlenen farkındalık toplantısına katıldı. Toplantıya Tollu'nun yanı sıra, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu'da katıldı. Sigaraların zararları üzerine açıklamalarda bulunan Loğlaroğlu, bırakma yöntemleri üzerinde de durdu. Bağımlılığın çocuk yaşlarda başladığını belirten Loğlaroğlu, toplumun her kesimini bilinçlendirmek adına bu toplantıların önemini vurguladı.