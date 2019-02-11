Depresyona melek otu tavsiyesi

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RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, melek otu çayının depresyon hastalarının üzüntü, öfke ve uyku bozukluğa etkili bir çözüm olarak öne çıktığının altını çizerek, "Yatıştırıcı özelliği bulunan melek otu, hastanın depresyonu yenerek zihinsel rahatlama yaşamasını sağlayacaktır." dedi. Sönmez, asrın yaygın sağlık sorunu arasında yer alan depresyonun her 20 kişiden birinde görülebildiğini belirtti. Depresyonun bir duygu durum bozukluğu olduğunu kaydeden Sönmez, "Depresyon, kişinin günlük aktivitelerini yerine getirmesini engelleyen üzüntü ya da öfke duygularıyla tetiklenir. Sosyal ilişkileri, aile yapılarını, iş ortamlarını bozar. Uyku düzeninde bozulmaya yol açması nedeniyle hasta gün içinde kendini yorgun ve halsiz hisseder. Bu sebeplerle iş gücü kayıplarının yanı sıra ekonomik sorunlara yol açar. Tedavi edilmediği takdirde aylarca sürebilir" diye konuştu. Depresyon tipine göre tedavi planı oluşturulabileceğinin altını çizen Sönmez, "Hastanın isteği doğrultusunda ve hastalığının evresine göre ilaçlı veya ilaçsız tedavi yöntemleri uygulanabilir. İlaç kullanmak istemeyen hastalar için psikoterapi yöntemleri mevcuttur. Psikoterapi, bitkisel tedaviyle desteklendiğinde yüksek oranda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Melek otu çayı kişinin üzüntü, öfke ve uyku bozukluğuna etkili bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Yatıştırıcı özelliği bulunan melek otu, hastanın zihinsel rahatlama yaşamasını sağlayarak depresyonu yenmesine yardımcı olacaktır" dedi.