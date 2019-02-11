Güvercinlerine kavuşunca sevindi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NIN Tufanbeyli ilçesinde 13 yaşındaki Mustafa Karaduman'ın bir evin damında mahsur kalan güvercinlerini itfaiye ekipleri kurtardı. Güvercinleri çok seven ve okuldan kalan zamanlarını güvercinleriyle geçiren Mustafa Karaduman'a babası yeni güvercinler aldı. Karaduman da güvercinleri uçması için dışarı çıkardı. Bu sırada ürken güvercinler güçlükle uçarak iki katlı bir evin çatısına kondu. Ancak çatı karlı olduğundan ve güvercinler tam olarak uçamadığından orada mahsur kaldı. 3 gün boyunca Mustafa Karaduman ve ailesi çatıdan güvercinleri alamadı. En sonunda Karaduman güvercinlerini kurtarması içi itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveniyle güvercinleri kurtardı. Karaduman, kardeşleriyle birlikte güvercinlerini sevdi.