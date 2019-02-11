Mavi şimşek puansız döndü

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig 21. hafta maçında Adana Demirspor yeni teknik direktörü Ümit Özat ile çıktığı ilk maçta İstanbulspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.İstanbulspor'a üç puanı getiren golleri 77'de İbrahim Yılmaz, 87'de Halil İbrahim Sönmez attı. Maçı izleyen kulüp başkanı Murat Sancak sonuç karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kilometrelerce yol kat ederek tribündeki yerlerini alan Adana Demirspor taraftarları alkışlarla takımlarını protesto ettiler.Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, İstanbul deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Sancak sonuç karşısında büyük üzüntü yaşadı.