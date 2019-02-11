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Mavi şimşek puansız döndü

yeni hocası ile çıktığı maçta İstanbulspor’a mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77’te İbrahim ve 87’de attı

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Mavi şimşek puansız döndü
SPOR Toto 1. Lig 21. hafta maçında Adana Demirspor yeni teknik direktörü Ümit Özat ile çıktığı ilk maçta İstanbulspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul deplasmanına büyük umutlarla giden mavi-lacivertli ekip ilk yarısı golsüz berabere biten maçın ikinci 45 dakikasında kalesinde gördüğü iki golle haftayı puansız kapattı. İstanbulspor'a üç puanı getiren golleri 77'de İbrahim Yılmaz, 87'de Halil İbrahim Sönmez attı. Maçı izleyen kulüp başkanı Murat Sancak sonuç karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kilometrelerce yol kat ederek tribündeki yerlerini alan Adana Demirspor taraftarları alkışlarla takımlarını protesto ettiler.

SANCAK TRİBÜNDEYDİ
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, İstanbul deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Sancak sonuç karşısında büyük üzüntü yaşadı.
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Mavi şimşek puansız döndü
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