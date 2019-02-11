Melih ABİ: Piknik alanı düzenlenmeli çevre temizliği sağlanmalı

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Tuzlu Yeni Baraj Devlet Su İşleri civarındaki piknik alanındaki olumsuzlukları yazdı.Diyor ki;* Sağlıklı bir hayat ve güzel bir çevre bırakabilmek için doğamızı kirletmemeli ve temiz tutmalıyız.* Nehir tarafının baraj çamlığı tarafından çok engebeli ve toprak kaymalı tehlikeli inişli oluşu,* Su toprak kaymalı tehlikeli inişlerin çevresinde merdiven yapılmaması,* Otların biçilmemesi,* Otların yerine su kenarına dinlenme bankı bulunmaması,* Gerek araçların gerekse yayaların geçecekleri çevrenin tel örgü ile çevrilerek geçişlere engellenmesi,* Yürüyüş yapılacak yerlerin gerek cam parçaları ile dolu olması,* Kaldırımsız, asfaltsız ve otlak olması nedeniyle yayaların ve araçların geçecekleri yer olmaması,* Fırtınada devrilmiş ağaçların bakımlarının yapılmamış olması ve çeşme ile el yüz yıkama yerlerinin olmaması Yeni Baraj piknik alanını bakımsız duruma getirmiş.Yukarıdaki olumsuzluğunu belirttiğim düzenlemeler yapılırsa piknik alanı refaha kavuşur.Piknikçiler daha güzel ve refah ortamda pikniklerini yaparlar.Okurumuzun şikayetinin dikkate alınması gerekir.Daha güzel bir piknik alanı da ancak böyle oluşur.