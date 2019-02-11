Millilerin gözü olimpiyatlarda

Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 15-26 Mart tarihlerinde Meksika
'da düzenlenecek olan Plak Atışları ISSF Dünya Kupası
'na hazırlanan Trap Milli Takımı, burada elde edeceği başarılarla olimpiyatlara kota almayı hedefliyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Dünya Kupası'nda başarılı olmak için Erdemli'de kampa girdiklerini söyledi.
Milli takımın 1'i kadın 4 kişilik ekiple kamp yaptığını anlatan Arman, "Meksika'da düzenlenecek dünya kupası yarışları için çalışıyoruz. Bu yarışlar bizim için çok önemli. Bu kupa bir bakıma olimpiyatlar öncesi hazırlık olacak. Kampa aldığımız milli takımımız olimpiyat aday kadrosunda olan sporcularımızdan oluşuyor. Meksika'dan olimpiyat kotamızı alıp geleceğiz inşallah"
dedi. SPORCULARIMIZA GÜVENİYORUZ
Çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Ufuk Arman, "Milli takımımızı Ali Emre Güray çalıştırıyor. Takımda Yavuz İlnan, Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve kadın sporcu olarak da Safiye Sarıtürk yer alıyor. Kampımız 11 Şubat'ta tamamlanacak. Sporcularımıza güveniyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.