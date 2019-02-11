Millilerin gözü olimpiyatlarda

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 15-26 Mart tarihlerinde'da düzenlenecek olan'na hazırlanan Trap Milli Takımı, burada elde edeceği başarılarla olimpiyatlara kota almayı hedefliyor.Milli takımın 1'i kadın 4 kişilik ekiple kamp yaptığını anlatan Arman,dedi.Çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Ufuk Arman, "Milli takımımızı Ali Emre Güray çalıştırıyor. Takımda Yavuz İlnan, Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve kadın sporcu olarak da Safiye Sarıtürk yer alıyor. Kampımız 11 Şubat'ta tamamlanacak. Sporcularımıza güveniyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.