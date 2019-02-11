Yağmurda bisiklet sürüp denize girdiler

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleneksel Akyar Yüzme Şenliği" kapsamında çok sayıda bisikletçi 70 kilometre pedal çevirdikten sonra yağmurlu havada denize girdi. Mersin ve Adana'dan çok sayıda bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Mersin il merkezinden hareket eden grup, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akyar bölgesine kadar pedal çevirdi. Buradaki Kızlar Hamamı koyunda kamp kuran bisikletliler, daha sonra yağmurlu ve soğuk havaya rağmen denize girdi. Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğunun danışmanı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüzhet İkbal Türker, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy da kış aylarında da denize girilebileceğini göstermek istediklerini vurgulayarak, "Bölgenin iklim yapısından iyi faydalanmak gerekir" dedi.