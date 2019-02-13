2 bin polise ucuz konut müjdesi

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GAZİANTEP'TE 2 bin polis memuru kira öder gibi uygun koşullarla ev sahibi olacak. Geneyik bölgesinde yapılacak konutlar için Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Ucuz Konut Edindirme Projesi" hayata geçirildi. Projede üretilecek konutlardan 2 bin polis memuru yararlanacak. Projeyle kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kentte gelmek istemeyen memurların önemli bir sorunu çözülmüş olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan "Ucuz Konut Edindirme Projesi" bilgilendirme toplantısı Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, hayata geçirilecek proje ile iki bin polisin kira öder gibi ev sahibi olacağını kaydetti. Sorunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep ziyaretinde gündeme geldiğini aktaran Vali Gül, "Sayın Bakanımız Gaziantep'e geldiğinde iki talepte bulunduk, bu taleplerden biri polislerimiz için konut ihtiyacı oldu. Ev fiyatlarının ve kiraların yüksek olmasının polislerimizin şehrimizi tercih etme noktasında önemli bir kriter olduğunu fark ettik. Bakanımız da 'POLSAN olarak biz yapalım, Gaziantep modeli Türkiye'ye örnek olsun' dedi. Projenin arsa ve altyapı çalışmalarını ise Büyükşehir Belediyemiz üstlendi" dedi. Şehrin emniyetli olabilmesi için polislerin gönül rahatlığıyla görevlerini yapması gerektiğinin altını çizen Vali Gül, projenin kar amacı güdülmeden yapılacağını söyledi. Kentteki en önemli meselenin toplu konut ve kentsel dönüşüm olduğunu bildiren Vali Gül, şehirde yirmi-otuz sene önce yapılan binalarda ağaç dikilecek sokağın, bahçenin bulunmadığına dikkat çekti. Kentsel dönüşümde tüm imkânların kullanıldığını da belirten Gül, TOKİ'nin, belediyelerin, kooperatiflerin, müteahhitlerin ve özel sektörün hep birlikte kentsel dönüşümü yapması gerektiğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, projeden duyduğu heyecanı ifade ederek, kentin güvenliğini sağlayan polisler için belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise konut projesinin emniyet teşkilatı için büyük bir fırsat olduğunu kaydederek projeye destek veren Bakan Soylu, Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti.