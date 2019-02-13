Adana’da FETÖ operasyonu

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FETULLAHÇI Terör Örgütü/Parlel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin 76 ilde başlatılan soruşturma kapsamında, Adana'da hakkında gözaltı kararı çıkarılan 55 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 35 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan 13'ünün kentte, 19'unun farklı illerde ikamet ettiği, 3'ünün ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, diğer illerin başsavcılıkları tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.