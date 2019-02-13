AOSB’de futbol heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasının 7'ncisi başladı. Futbolun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva, centilmence görüntülere sahne oldu. Huzurevleri Mahallesi'ndeki Park Arena Halı Sahada gerçekleşen turnuvada, oyuncuları desteklemeye gelen aileleri ve mesai arkadaşları da büyük heyecan yaşadı. 8 grup halinde, 46 takımın katıldığı turnuvanın ilk karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı. Galibiyet için sahaya çıkan futbolcular taraftarlardan büyük alkış aldı.