Gaziantep ALG üç puanı kaptı

BUGÜN NELER OLDU

FF Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden, Gaziantep ALG Spor, 9. hafta mücadelesinde Amedspor'u kendi evinde 2-1 mağlup etti. Kulüp başkanı Ali Gözcü, çok önemli bir üç puan aldıklarını belirterek,diye konuştu. "Önümüzdeki maçları da kazanıp Gaziantep'e şampiyonluk kupasını getireceğiz" diye konuşan başkan Gözcü, "Ara transferlerimizi de yaptık inşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı bir futbol oynayacağız. Ayrıca soğuk ve yağmura aldırmadan takımımızı yalnız bırakmayan Pilot Tayfa taraftar grubumuza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.