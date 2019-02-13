Gaziantep ALG üç puanı kaptı

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FF Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden, Gaziantep ALG Spor, 9. hafta mücadelesinde Amedspor'u kendi evinde 2-1 mağlup etti. Kulüp başkanı Ali Gözcü, çok önemli bir üç puan aldıklarını belirterek, "İkinci yarının ilk maçı olan Diyarbakır Amedspor karşılaşması bizim için her maç gibi çok önemliydi. Bu maçı da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış olduk"
diye konuştu. "Önümüzdeki maçları da kazanıp Gaziantep'e şampiyonluk kupasını getireceğiz" diye konuşan başkan Gözcü, "Ara transferlerimizi de yaptık inşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı bir futbol oynayacağız. Ayrıca soğuk ve yağmura aldırmadan takımımızı yalnız bırakmayan Pilot Tayfa taraftar grubumuza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.