Gazişehir ruhu geri geldi

"Uzun süre sonra neredeyse tam kadro olarak sahaya çıktık. İnanılmaz mücadele ettik" S
por Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep, dört hafta sonra üç puana ulaşmanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, maçı kazanmayı çok arzu ettiklerini ve bunu başardıklarını belirtti. Altıparmak, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ve takım ruhunun geri geldiğini ifade etti. Tüm planlarını maçı kazanmak üzerine kurduklarını aktaran Altıparmak, "Çok uzun süredir galip gelemiyorduk. İkinci yarı puan olarak çok kötü başladık. Ama bu takım neyi yapabilir bunu gördük. Uzun süre sonra neredeyse tam kadro olarak sahaya çıktık. İnanılmaz mücadele ettik"
dedi. SOW 20 DAKIKA ILE BAŞLADI "Sow uzun bir aradan sonra maça çıktı. Onun için son 20 dakikada kullandık"
diye konuşan teknik direktör Altıparmak, "Hatayspor karşısında kazanmayı takım halinde istedik. Galibiyetten daha önemlisi bizim için bu takım ruhunun geri gelmesiydi. Bu takım ruhunu önümüzdeki haftalara yansıtacağız. Bu maçı unutup önümüzdeki haftalara bakacağız"
diye konuştu. Gazişehir pazar
günü Altınordu ile İzmir'de karşılaşacak.