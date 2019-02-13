Gazişehir ruhu geri geldi

BUGÜN NELER OLDU

"Uzun süre sonra neredeyse tam kadro olarak sahaya çıktık. İnanılmaz mücadele ettik"por Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep, dört hafta sonra üç puana ulaşmanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, maçı kazanmayı çok arzu ettiklerini ve bunu başardıklarını belirtti. Altıparmak, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ve takım ruhunun geri geldiğini ifade etti. Tüm planlarını maçı kazanmak üzerine kurduklarını aktaran Altıparmak,dedi.diye konuşan teknik direktör Altıparmak,diye konuştu. Gazişehir pazargünü Altınordu ile İzmir'de karşılaşacak.