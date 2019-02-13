Hatsu borç batağında

BUGÜN NELER OLDU

Altın rozet sevdasıyla tartışmalara neden Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Mehmet Çaparali'ye yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. HATSU İdaresi Genel Müdürlüğü borcu, keyfi kararlar ve atılan yanlış adımlar yüzünden borç batağına girerken gündemden bir türlü düşmüyor.İsameddin Çeker'in istifasıyla HATSU Genel Müdürlüğü görevine getirilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da yakın arkadaşı Mehmet Çaparali'nin kurumu zarara uğrattığı ortaya çıktı. Çeker döneminde 800 bin lira civarında olan aylık araç kira bedeli Mehmet Çaparali'nin koltuğa oturmasıyla katlandı. 2018 yılında bu rakam 2 milyon liraya çıktı.Efa Turizm şirketinden kiralanan toplam 111 araç için ödenen milyonlarca lira ve aradaki farkın kimlere gittiği merak konusu olurken CHP'li Lütfü Savaş'ın talimatı doğrultusunda HATSU'nun bakım onarım işlerindeki ilişkilerde kafalarda soru işaretleri bıraktı. Hacı Mustafa Coşkun'a ait HMC firmasına bakım ve onarım için 7 aylık süre içinde 28 milyon lira ödeme yapıldığı öğrenildi.